Нильссон: в матче с США потерял 9 литров жидкости, приходится восстанавливаться

Голкипер сборной Швеции Андерс Нильссон во вчерашнем полуфинальном матче чемпионата мира 2018 года с командой США (6:0) оформил третий шат-аут на турнире. Игра получилась сложной для стража ворот, и он рассказал о своём восстановлении перед решающим матчем со Швейцарией.



«Вчера в матче с США потерял огромное количество жидкости и солей, около девяти литров. Приходится быстро восстанавливаться. Конечно, помогли бы внутривенные препараты, но они в неправильных дозах могут быть расценены как допинг, поэтому нельзя рисковать», — приводит слова Нильссона Aftonbladet.

Финальный матч чемпионата мира Швеция – Швейцария состоится сегодня, 20 мая, начало — в 21:15 мск.