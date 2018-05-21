Флёри: после поражения в первом матче серии с «Виннипегом» никто не паниковал

Голкипер «Вегас Голден Найтс» Марк-Андре Флёри прокомментировал исход пятого матча финальной серии Западной конференции НХЛ с «Виннипег Джетс» (2:1, 4-1 в серии). «Вегас» пробился в финал Кубка Стэнли.

«Нам удалось выиграть четыре раза подряд, потому что мы воспринимали каждый матч отдельно. После поражения в первом матче никто не паниковал. Мы держались вместе и показывали свой хоккей. Сегодня ребята сыграли просто потрясающе, классно комбинируя в чужой зоне, создавая моменты и оказывая давление на соперника», — цитирует Флёри пресс-служба лиги.

В решающей серии чемпионата НХЛ «Вегас» встретится с победителем пары «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Вашингтон Кэпиталз» (3-2 в серии). «Рыцари» пробились в финал Кубка Стэнли в дебютный сезон в истории.