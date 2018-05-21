Энгелланд — о выходе «Вегаса» в финал Кубка Стэнли: просто сумасшедший дом

Защитник «Вегас Голден Найтс» Дерик Энгелланд прокомментировал исход пятого матча финальной серии Западной конференции НХЛ с «Виннипег Джетс» (2:1, 4-1 в серии). «Вегас» пробился в финал Кубка Стэнли.

«Просто сумасшедший дом. Конечно, в начале сезона даже мы не могли предположить, что окажемся здесь. Но как только мы стали добиваться успеха и увидели, как феноменален наш вратарь, то поняли, что на кое-что способны. Это было потрясающе и останавливаться мы не желаем», — цитирует Энгелланда официальный сайт НХЛ.