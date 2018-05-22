Лукашенко — о Беларуси: это не команда, им нечего делать в элитном дивизионе

Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал вылет национальной команды из элитного дивизиона чемпионата мира по хоккею.

«То, что наша сборная вылетела из элитного дивизиона, — это по делу, их место там. Им нечего делать с такой игрой в этом дивизионе. Но согласиться с этим мы никак не можем.

Сейчас федерация всё больше кивает на «Динамо», что клуб не выполняет своих обязательств. Клуб говорит о том, что им самим нужно играть и выигрывать, показывать игру, поэтому есть свои интересы. Чтобы у нас не было расхождений, надо сделать так, чтобы лучшие игроки играли в клубе, а наилучшие динамовские — в сборной… В ущерб всему (желательно, конечно, без ущерба) мы должны предпочтение отдавать сборной. Всё должно быть заточено на страну. Должны играть белорусские хоккеисты и прежде всего вратари. Это не дело, что у нас нет нормальной защиты. Да и нападения нет. Если за десяток матчей не могут забить десяток голов, это не команда», — цитирует Лукашенко «БелТА».