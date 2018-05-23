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Нисканен — о матче №6: Овечкин был настоящей машиной, сбивал соперников с ног

Нисканен — о матче №6: Овечкин был настоящей машиной, сбивал соперников с ног
Хоккей / НХЛ

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Мэтт Нисканен поделился ожиданиями от решающего матча финала Кубка Стэнли в Восточной конференции с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3-3 в серии). Матч состоится завтра, 24 мая, начало встречи — в 03:00 мск.

«Овечкин? Матч №6 — один из лучших в его исполнении на моей памяти. Он был настоящей машиной, сбивал соперников с ног, был опасен. С ним сложно было справиться. Мы постараемся и завтра сыграть в таком же ключе», — цитирует Нисканена официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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