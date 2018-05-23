Строльман об игре дома в 7-й игре: ради этого преимущества ты бьёшься весь сезон

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Антон Строльман поделился ожиданиями от решающего матча финала Кубка Стэнли в Восточной конференции с «Вашингтон Кэпиталз» (3-3 в серии). Матч состоится в Тампе завтра, 24 мая, начало встречи — в 03:00 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Одно из преимуществ игры дома — возможность питаться энергией трибун. Это случилось вчера в Вашингтоне, где трибуны и команда словно бы кормили друг друга. И это именно то, что нам нужно в матче № 7. Ради этого преимущества ты весь сезон бьёшься с другими командами», — цитирует Строльмана официальный сайт НХЛ.