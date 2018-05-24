Россияне в плей-офф НХЛ: победная шайба Овечкина, два рекорда Кузнецова

«Вашингтон Кэпиталз» в седьмом матче финала Кубка Стэнли в Восточной конференции взял верх над «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 4:0 (1:0, 2:0, 1:0). Благодаря этой победе подопечные Барри Тротца вышли в финал плей-офф чемпионата Национальной хоккейной лиги. Счёт в серии — 4-3.
Счёт в матче уже на второй минуте матча открыл капитан «столичных» Александр Овечкин. Результативный пас записал на свой счёт Евгений Кузнецов, для которого этот матч стал 10-м подряд с набранными очками. Это новый клубный рекорд. Также российский форвард повторил рекорд «столичных» по передачам в одном плей-офф (13). Защитник «Кэпиталз» Дмитрий Орлов завершил матч с показателем полезности «+2».
В свою очередь для российских игроков «Тампы» матч сложился неудачно. Голкипер Андрей Василевский отразил только 19 из 22 бросков, защитник Михаил Сергачёв и нападающий Никита Кучеров окончили игру с полезностью «-1».
|Вратарь
|Клуб
|Сейвы
|%ОБ
|Счёт в матче
|Счёт в серии
|Василевский
|«Тампа»
|19 из 22
|86,4
|0-4
|2-4
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Счёт в серии
|Овечкин (н)
|«Вашингтон»
|1+0
|+1
|0
|4
|5
|1
|-
|17.38
|4-2
|Кузнецов (н)
|«Вашингтон»
|0+1
|+1
|0
|4
|2
|0
|50%
|18.56
|4-2
|Кучеров (н)
|«Тампа»
|0+0
|-1
|2
|3
|1
|0
|-
|19.29
|2-4
|Орлов (з)
|«Вашингтон»
|0+0
|+2
|0
|0
|2
|1
|-
|25.40
|4-2
|Сергачёв (з)
|«Тампа»
|0+0
|-1
|0
|1
|0
|1
|-
|15.26
|2-4