Россияне в плей-офф НХЛ: победная шайба Овечкина, два рекорда Кузнецова

«Вашингтон Кэпиталз» в седьмом матче финала Кубка Стэнли в Восточной конференции взял верх над «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 4:0 (1:0, 2:0, 1:0). Благодаря этой победе подопечные Барри Тротца вышли в финал плей-офф чемпионата Национальной хоккейной лиги. Счёт в серии — 4-3.

Счёт в матче уже на второй минуте матча открыл капитан «столичных» Александр Овечкин. Результативный пас записал на свой счёт Евгений Кузнецов, для которого этот матч стал 10-м подряд с набранными очками. Это новый клубный рекорд. Также российский форвард повторил рекорд «столичных» по передачам в одном плей-офф (13). Защитник «Кэпиталз» Дмитрий Орлов завершил матч с показателем полезности «+2».

В свою очередь для российских игроков «Тампы» матч сложился неудачно. Голкипер Андрей Василевский отразил только 19 из 22 бросков, защитник Михаил Сергачёв и нападающий Никита Кучеров окончили игру с полезностью «-1».

Вратарь Клуб Сейвы %ОБ Счёт в матче Счёт в серии Василевский «Тампа» 19 из 22 86,4 0-4 2-4

Игрок Клуб Очки +/- Штраф Броски Хиты Блоки Вбрасывания Время Счёт в серии Овечкин (н) «Вашингтон» 1+0 +1 0 4 5 1 - 17.38 4-2 Кузнецов (н) «Вашингтон» 0+1 +1 0 4 2 0 50% 18.56 4-2 Кучеров (н) «Тампа» 0+0 -1 2 3 1 0 - 19.29 2-4 Орлов (з) «Вашингтон» 0+0 +2 0 0 2 1 - 25.40 4-2 Сергачёв (з) «Тампа» 0+0 -1 0 1 0 1 - 15.26 2-4