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Россияне в плей-офф НХЛ: победная шайба Овечкина, два рекорда Кузнецова

Россияне в плей-офф НХЛ: победная шайба Овечкина, два рекорда Кузнецова
Хоккей / НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» в седьмом матче финала Кубка Стэнли в Восточной конференции взял верх над «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 4:0 (1:0, 2:0, 1:0). Благодаря этой победе подопечные Барри Тротца вышли в финал плей-офф чемпионата Национальной хоккейной лиги. Счёт в серии — 4-3.

Счёт в матче уже на второй минуте матча открыл капитан «столичных» Александр Овечкин. Результативный пас записал на свой счёт Евгений Кузнецов, для которого этот матч стал 10-м подряд с набранными очками. Это новый клубный рекорд. Также российский форвард повторил рекорд «столичных» по передачам в одном плей-офф (13). Защитник «Кэпиталз» Дмитрий Орлов завершил матч с показателем полезности «+2».

В свою очередь для российских игроков «Тампы» матч сложился неудачно. Голкипер Андрей Василевский отразил только 19 из 22 бросков, защитник Михаил Сергачёв и нападающий Никита Кучеров окончили игру с полезностью «-1».

ВратарьКлубСейвы%ОБСчёт в матчеСчёт в серии
Василевский«Тампа»19 из 2286,40-42-4
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремяСчёт в серии
Овечкин (н)«Вашингтон»1+0+10451-17.384-2
Кузнецов (н)«Вашингтон»0+1+1042050%18.564-2
Кучеров (н)«Тампа»0+0-12310-19.292-4
Орлов (з)«Вашингтон»0+0+20021-25.404-2
Сергачёв (з)«Тампа»0+0-10101-15.262-4
Кузнецов повторил клубный рекорд Николишина по передачам в одном плей-офф
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