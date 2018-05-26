Жамнов: Хохлачёву нужно прогрессировать, Стоу не устроил по цене и качеству

Генеральный менеджер московского «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал подписание нового контракта с нападающим Александром Хохлачёвым.



«У Хохлачёва были варианты — либо вернуться в Северную Америку, либо остаться здесь. Изначально мы разговаривали о контракте на три года, но подписали на один, дальше будет видно. Он нас устраивает полностью. Это специфический игрок, ему надо расти, прогрессировать. Есть нюансы для усиления его игры. Он может стать более разносторонним игроком. Посмотри, как дальше сложится. Он сам тоже хотел остаться.



Почему простились со Стоу? Говоря простым языком, не устроило соотношение цена-качество. За эти деньги мы рассчитывали, что он будет давать нам больше. Мы рассчитывали, что он будет давать больше за эти деньги, но он не оправдал. По селекции этого сезона мы учитывали нюансы, чтобы не просто попасть в плей-офф, но и дальше бороться», — цитирует Жамнова официальный сайт клуба.

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