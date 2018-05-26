Голубович: игроки уже завершили сезон, поэтому на Кубке Чёрного моря тяжеловато

Главный тренер молодёжной сборной России (красные) Сергей Голубович подвёл итоги матча с командой Дании (7:1) на Кубке Чёрного моря.



«Молодцы, что много раз выстояли в меньшинстве и что забили семь голов, хотя должны были забивать больше. Наверное, на сегодняшний день основная борьба у ребят идёт с самими собой, многие из них уже давно завершили сезон, некоторые только приехали, уровень подготовленности разный, поэтому чуть тяжеловато.



На тренировках у нас постоянно была определённая ротация между командами, сейчас тоже всё равно будем ставить ребят, которые ещё не играли, обязательно посмотрим всех. За пять минут до окончания матча провели замену вратаря, вместо Жукова вышел Устименко. Это было сделано для того, чтобы он подготовился к следующему матчу, немножко побыл в игре.



Что касается предстоящего матча со Швейцарией, то понятно, что на молодёжном и юниорском уровнях это не доминирующая команда, однако считаться нужно с любым соперником», — цитирует Голубовича официальный сайт ФХР.

Молодёжная сборная России уверенно переиграла Данию на Кубке Чёрного моря