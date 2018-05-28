Брызгалов: чемпионат мира превратился в безобразие, смотреть не хочется

Бронзовый призёр Олимпиады известный вратарь Илья Брызгалов полагает, что формат чемпионатов мира нуждается в изменениях.

«Я вообще не видел ни одной игры чемпионата мира — 2018! Это какое-то безумное зрелище, на которое мои глазки не хотят смотреть. Да, у шведов было очень много игроков из НХЛ. Но когда просматривал спортивные новости и видел результаты 7:0, 8:0, 13:1, то думал: «Ёлки-палки, за что такое?». Уже и Южная Кореи играет на чемпионате мира. Кого там теперь только нет… Мировое первенство превратили в безобразие. Оставьте восемь, ну максимум десять команд, и будет здорово. Куда они растягивают этот турнир, делая его настолько неинтересным? Что вот аутсайдеры делают? Есть дивизион B, пусть там и играют. Зачем настолько понижать статус чемпионата мира? Понимаю, что всё дело в деньгах. Но сколько можно… Смотреть не хочется», — сказал Брызгалов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дарье Тубольцевой.



Полное интервью с Ильёй Брызгаловым читайте сегодня на «Чемпионате».