Бэбкок: роль Кузнецова и Орлова в успехах «Вашингтона» трудно переоценить

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Майк Бэбкок рассказал о впечатлениях от игры «Вашингтон Кэпиталз» в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли.

«Кузнецов и Орлов в нынешнем сезоне играют более заметную роль в игре «Вашингтона», чем раньше. Их роль в успехах «Вашингтона» трудно переоценить. Надо отметить работу главного тренера команды Бари Тротца, который нашел всем своим хоккеистам правильное применение. В результате и русские игроки, и Мэтт Нисканен, и Ти Джей Оши, и Ларс Эллер показывают свой лучший хоккей в карьере. Также надежны оба вратаря Филипп Грубауэр и Брэйден Холтби. Поэтому даже потеря из-за травмы такого мастера, как Бекстрём, не сказывается на игре», — цитирует Бэбкока «Известия».

29 мая начнётся финальная серия Кубка Стэнли между «Вегас Голден Найтс» и «Вашингтон Кэпиталз». Начало первой игры запланировано на 20:00 по времени Восточного побережья США (по московскому времени — на 3:00 следующего дня).