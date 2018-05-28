Нисканен: барьер второго раунда серьёзно давил на некоторых игроков «Вашингтона»

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Мэтт Нисканен прокомментировал выход команды в финал Кубка Стэнли.

«Я думаю, что барьер второго раунда серьёзно давил на некоторых игроков. Преодоление этой стадии само по себе стало серьёзным достижением. В финале конференции команда заиграла свободно, без тяжёлых мыслей. Ты играешь быстрее, твои ноги чувствуют себя лучше, ты более конкурентен, когда в голове нет посторонних мыслей. Предыдущий раунд был сложен, но мы нашли возможность оказаться сегодня здесь. Мы будем использовать тот же подход в финале. «Тампа», возможно, была лучшей командой Востока весь год, и мы были аутсайдерами. Но теперь, когда мы здесь, то понимаем, насколько мы близки к цели. И постараемся воспользоваться моментом», — цитирует Нисканена официальный сайт НХЛ.