Аскар Шопобаев подал в отставку с поста президента «Барыса»

Аскар Шопобаев подал в отставку с поста президента «Барыса» по семейным обстоятельствам, информирует официальный сайт клуба. Попечительским советом просьба Шопобаева была удовлетворена.

Решением попечительского совета клуба президентом ХК «Барыс» назначен Борис Иванищев, с 2006 года занимавший должность вице-президента хоккейного клуба.

В минувшем сезоне клуб не сумел пробиться в плей-офф Континентальной хоккейной лиги, заняв 10-е место в Восточной конференции. «Барыс» набрал 74 очка в 56 матчах, одержав только 19 побед в основное время.

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