Кузнецов — о волнении: у меня всё нормально, я все нервы ещё в детстве потерял

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов после поражения от «Вегас Голден Найтс» (4:6) в первом матче финала Кубка Стэнли прокомментировал неровную игру своего звена и ответил на вопрос на волнении.

«Вчера мы показали не свой хоккей, хотя в целом эмоции от игры остались положительные. Мы неплохо действовали в первом и втором периодах, и хорошо начали третий, забив первыми. Я вообще надеялся, что тот, кто забьёт первым в третьем периоде, и победит. Но вышло так, что затем мы пропустили два гола подряд.

Да и их гол в большинстве в первом периоде был ненужным. Они стали увереннее в себе, болельщики погнали их вперёд. Потом мы вернулись в игру, однако в первых двух периодах не у всех четырёх звеньев получалась игра. А вот в третьем периоде уже было видно, что и первое звено стало создавать моменты, и Бекстрём во втором звене стал играть хорошо, и Ларс Эллер с Джеем Биглом… Вообще, игра прошла в рваном темпе. Мы сначала выпадали, потом добавили, но для победы этого не хватило.

В последние пару лет мы вообще неважно начинали игры. Хотя в этом году, не хочу сглазить, очень много раз забивали сразу же — в первых сменах. Это было в сериях этого гола. Но вчера удаление в первом периоде немного сбило темп.

Неровная игра звена? Такое случается. Вчера мы плохо начали, но потом наладили игру в своей зоне и стали чётче контролировать шайбу. Как следствие, соперник тоже стал действовать по-другому, а у нас появились свободные зоны, стали проходить передачи вразрез, выходы на ворота с преимуществом. Да и в чужой зоне ближе к концу игры мы стали задерживаться.

Судьи давали играть. Они не искали удалений, понимая свою ответственность. Большинство на таком уровне значит очень многое. Даже если оно не реализуется, то может повлиять на ход матча. Волнение? Слава богу, с нервами у меня пока всё нормально. Я, наверное, все нервы в детстве ещё потерял. Эмоции от атмосферы были только положительные.

Усталость? Мы каждый год проводим по 110-120 игр, уже привыкли. Когда выходишь на лёд, силы сами находятся», — цитирует Кузнецова официальный сайт НХЛ.