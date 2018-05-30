Нисканен — о матче №1: рейтинги должны зашкаливать, это не приторные 1:0

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Мэтт Нисканен прокомментировал поражение от «Вегас Голден Найтс» (4:6) в первом матче финала Кубка Стэнли и поделился ожиданиями от второй игры.

«Уверен, что фанатам понравилось, да и рейтинги должны зашкаливать. Это намного интереснее, чем приторные 1:0. Если показываешь лучшее, на что способен, а тебя обыгрывают, тогда думаешь: "Ого, у нас неприятности". Но мы сыграли не лучший матч, забив при этом четыре гола. У нас есть зона роста, хотя они, вероятно, завтра тоже будут играть лучше. Мы фокусируемся на самих себе. Нам нужно лучше защищаться. И мы сделаем это», — цитирует Нисканена официальный сайт НХЛ.