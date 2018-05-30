Овечкин — о втором матче: можно ожидать много красивых моментов и меньше сумбура

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился ожиданиями от второго матча финала Кубка Стэнли 2018 года с «Вегас Голден Найтс».

«Следующая игра очень важна для обеих команд. Будем играть и стараться. Неважно, что происходит, надо просто придерживаться своего подхода. Вчера мы играли не лучшим образом. Но завтра будет новый день, новый матч. Вообще нам надо намного лучше играть в средней зоне, лучше контролировать шайбу, задерживаться в их зоне. В первой игре многие отскоки сыграли в их пользу. Уверен, что завтра будет другой матч. Более напряжённый и детальный. Завтра будет совсем другая игра. Думаю, что можно ожидать большего числа красивых моментов и меньше сумбура», — цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ.