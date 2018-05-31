Аналитик NBCSN — о Холтби: в Вашингтоне потом скажут: «Это был тот самый сейв»

Аналитик NBCSN Пьер Макгуайр после победы «Вашингтон Кэпиталз над «Вегас Голден Найтс» (3:2, 1-1) во втором матче финала Кубка Стэнли прокомментировал невероятный сейв голкипера «столичных» Брэйдена Холтби за две минуты до окончания третьего периода.

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«В Вашингтоне потом скажут: «Это был тот самый сейв». Этот момент должны признать лучшим сейвом сезона», — сказал Макгуайр.

Видео момента также можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.

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