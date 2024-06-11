Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин назвал голкипера «Флориды» Сергея Бобровского лучшим вратарём в мире на данный момент.

«То, что он сильнейший вратарь на сегодняшний день – однозначно. Он уже доказывает это на протяжении многих лет. Он элитный вратарь. Ну а в этом сезоне его действия приводят команду к таким результатам. Если «Флорида» достигнет Кубка Стэнли, то сложно посчитать, сколько процентов заслуги Бобровского будет в этом», — приводит слова Канарейкина Liveresult.

Напомним, сегодня, 11 июня, в Санрайзе прошёл второй матч финальной серии Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась уверенной победой хозяев площадки со счётом 4:1. Счёт в серии — 2-0 в пользу «пантер». Следующая встреча финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли — 2024 состоится в Эдмонтоне в ночь на 14 июня и начнётся в 3:00 мск.