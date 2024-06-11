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Журналист раскрыл, что ответил Левшунов на вопрос «Юты» о рейтинге в такси

Журналист раскрыл, что ответил Левшунов на вопрос «Юты» о рейтинге в такси
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Журналист Шон Шапиро на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter) рассказал, что ответил белорусский защитник Артём Левшунов на вопрос «Юты» о рейтинге в такси.

«Левшунов заявил им, что у него нет рейтинга в такси, потому что он ездит на велосипеде повсюду на территории кампуса, даже зимой», — написал Шапиро.

Ранее «Юта» носила название «Аризона Койотс». После переезда клуба, в соответствии с соглашением, заключённым в апреле 2024 года, все драфт-пики, принадлежавшие франшизе, были переданы новой команде.

Драфт НХЛ — 2024 пройдёт с 28 по 29 июня в Парадайсе (США).

Напомним, журналист The Athletic Арпон Басу рассказал, что «Юта» во время тестов на физподготовку спрашивала у участников предстоящего драфта об их пассажирском рейтинге в такси.

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