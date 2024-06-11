25-летний нападающий подписал двухлетний контракт с «Салаватом Юлаевым»

25-летний нападающий Евгений Сорокин подписал двухлетний контракт с «Салаватом Юлаевым», сообщает пресс-служба уфимского клуба.

Сорокин — воспитанник школы ЦСКА. Последние два сезона форвард играл за новокузнецкий «Металлург» во Всероссийской хоккейной лиге. В сезоне-2023/2024 Сорокин сыграл 56 встреч, в которых забросил 15 шайб и отдал 15 результативных передач, набрав в общей сложности 30 очков с показателем полезности «+11».

В его карьере есть четыре матча в КХЛ за «Спартак» (сезон-2018/2019), где нападающий не отметился результативными действиями.

По итогам регулярного чемпионата в сезоне-2023/2024 Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» занял третье место в турнирной таблице Восточной конференции. В первом раунде плей-офф уфимцы уступили челябинскому «Трактору» — 2-4.