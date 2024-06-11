Терещенко — о втором матче финала Кубка Стэнли: «Флорида» сыграла намного организованнее

Трёхкратный чемпион мира по хоккею, обладатель Кубка Гагарина Алексей Терещенко прокомментировал второй матч в финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли — 2024 между «Флоридой Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз».

«Эдмонтону» нужна была победа, но «Флорида» сыграла намного организованнее. Хоккей был быстрый, борьба постоянная. В первом периоде стычки были постоянно. Да, где-то грязновато было, пять минут дали за удар коленом. Получил удовольствие от хоккея», — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Напомним, сегодня, 11 июня, в Санрайзе прошёл второй матч финальной серии Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась уверенной победой хозяев площадки со счётом 4:1. Счёт в серии — 2-0 в пользу «пантер».