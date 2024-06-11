«Его катание выглядит неуклюжим». Скауты НХЛ — о Демидове

Скауты команд Национальной хоккейной лиги в интервью The Athletic оценили игру нападающего системы СКА Ивана Демидова в преддверии драфта НХЛ — 2024.

«Его катание выглядит неуклюжим. В НХЛ не так много форвардов, которые катаются так же, как он. Очевидно, он динамичный игрок, но выбрать его на драфте в пятёрке лучших — большой риск, связанный с ногами, ростом, позицией и национальностью. Я бы рассчитывал на 6–10 места на драфте для него», — заявил первый скаут.

«Его катание выглядит немного странно, но по статистике у него всё хорошо. Он доминировал в их юниорской лиге, стал самым ценным игроком этой лиги, и он был очень хорош в плей-офф. Демидов выглядит как потенциальная звезда», — сказал другой скаут.

Ранее стало известно, что защитник «Торпедо» Антон Силаев и нападающий «СКА-1946» Иван Демидов вошли в топ-3 рейтинга предстоящего драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по версии The Hockey News.