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«Его катание выглядит неуклюжим». Скауты НХЛ — о Демидове

«Его катание выглядит неуклюжим». Скауты НХЛ — о Демидове
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Скауты команд Национальной хоккейной лиги в интервью The Athletic оценили игру нападающего системы СКА Ивана Демидова в преддверии драфта НХЛ — 2024.

«Его катание выглядит неуклюжим. В НХЛ не так много форвардов, которые катаются так же, как он. Очевидно, он динамичный игрок, но выбрать его на драфте в пятёрке лучших — большой риск, связанный с ногами, ростом, позицией и национальностью. Я бы рассчитывал на 6–10 места на драфте для него», — заявил первый скаут.

«Его катание выглядит немного странно, но по статистике у него всё хорошо. Он доминировал в их юниорской лиге, стал самым ценным игроком этой лиги, и он был очень хорош в плей-офф. Демидов выглядит как потенциальная звезда», — сказал другой скаут.

Ранее стало известно, что защитник «Торпедо» Антон Силаев и нападающий «СКА-1946» Иван Демидов вошли в топ-3 рейтинга предстоящего драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по версии The Hockey News.

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