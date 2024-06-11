Гэри Беттмэн ответил на вопрос Пастрняка, почему на турнире НХЛ не будет сборной Чехии

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн ответил на вопрос нападающего «Бостон Брюинз» Давида Пастрняка, который спросил, почему сборной Чехии не будет на ближайшем Турнире четырёх наций, который пройдёт в феврале 2025 года.

«Против участия сборной Чехии есть два момента. Во-первых, турнир нужно втиснуть в короткий период времени, поэтому нам пришлось выбирать ограниченное количество команд. Во-вторых, другим странам не хватает игроков из НХЛ. Мы хотели, чтобы там играли хоккеисты из нашей лиги, и эти четыре страны подходили лучше всего», — приводит слова Беттмэна Pravda.sk.

Напомним, Турнир четырёх наций, в котором примут участие национальные команды Канады, США, Швеции и Финляндии, составленные из игроков НХЛ, пройдёт с 12 по 20 февраля 2025 года.