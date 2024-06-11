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Агент Шипачёва отреагировал на возможный переход форварда в минское «Динамо»

Агент Шипачёва отреагировал на возможный переход форварда в минское «Динамо»
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Агент нападающего «Ак Барса» Вадима Шипачёва Станислав Романов отреагировал на возможный переход нападающего в минское «Динамо».

«Мы ведём переговоры с минским «Динамо» о возможном обмене, но говорить о нём как о состоявшемся факте пока рано», — сказал Романов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

37-летний Шипачёв в регулярке и Кубке Гагарина провёл 67 встреч, где записал на свой счёт 46 (14+32) результативных баллов. Всего в Континентальной хоккейной лиге на счету опытнейшего нападающего 920 (289+631) очков в 987 матчах. «Ак Барс» завершил сезон-2023/2024, проиграв 1-4 екатеринбургскому «Автомобилисту» в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина.

Самый быстрый гол в истории КХЛ.

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