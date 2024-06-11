Плющев ответил, помешает ли гражданство Бобровскому при борьбе за титул MVP Кубка Стэнли

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев оценил шансы российского вратаря «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского завоевать «Конн Смайт Трофи» — приз самому ценному игроку Кубка Стэнли.

— Я думаю, у него шансы очень высокие. Бобровский – это не полкоманды, а 4/5 команды. Та игра, которую он демонстрирует на столь высоком уровне, достойна уважения и внимания всех специалистов.

– Не помешает ли российское гражданство Бобровскому при борьбе за титул MVP?

– Я думаю, там достаточно здравомыслящих людей, которые смотрят хоккей, а не играют в политику. Возможен, конечно, такой вариант, но это вряд ли. Бобровский проведёт эту серию в том режиме, в котором проводит, и однозначно получит самую высокую оценку специалистов.

– Можно ли Бобровского назвать сильнейшим вратарем мира?

– На сию минуту думаю, что да, — приводит слова Плющева «Спорт день за днём».

Напомним, сегодня, 11 июня, в Санрайзе прошёл второй матч финальной серии Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась уверенной победой хозяев площадки со счётом 4:1. Счёт в серии — 2-0 в пользу «пантер».