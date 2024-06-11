«Выразительная личность». Вячеслав Быков — об игре Сергея Бобровского

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал выступление российского вратаря «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли — 2024.

«Надеюсь, Сергей сможет завоевать Кубок Стэнли, чего я ему и желаю. Он вратарь от бога и очень приятный человек. Выразительная личность», – сказал Быков в интервью Metaratings.ru.

Напомним, сегодня, 11 июня, в Санрайзе прошёл второй матч финальной серии Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась уверенной победой хозяев площадки со счётом 4:1. Счёт в серии — 2-0 в пользу «пантер».

Следующая встреча финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли — 2024 состоится в Эдмонтоне в ночь на 14 июня и начнётся в 3:00 мск.