Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Мэттью Ткачук поделился ожиданиями от игры перед болельщиками «Эдмонтона»

Мэттью Ткачук поделился ожиданиями от игры перед болельщиками «Эдмонтона»
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Флориды» Мэттью Ткачук поделился ожиданиями от игры перед болельщиками «Эдмонтона» в третьем матче финала Кубка Стэнли. После двух первых матчей «Пантерз» ведут в серии со счётом 2-0.

«Я знаю, что в прошлом году там меня освистывали каждый раз, когда я касался шайбы. В этом году ничего подобного не было, поэтому понятия не имею, какой будет их реакция в плей-офф. Первое, что приходит на ум, когда ты играешь за команду в Канаде, — там другой тип страсти и внимания к игре. Не только Эдмонтон, но и вся Канада будут прикованы к телевизору, вы увидите страсть канадских болельщиков. Честно говоря, я не думаю, что это сильно отличается от фанатов в Калгари, ведь все поддерживают свои команды», — цитирует Ткачука пресс-служба клуба.

Следующая встреча финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли — 2024 состоится в Эдмонтоне в ночь на 14 июня и начнётся в 3:00 мск.

Материалы по теме
Ткачук рассказал, сохранил ли он ненависть к «Эдмонтону» после перехода во «Флориду»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android