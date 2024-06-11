Нападающий «Флориды» Мэттью Ткачук поделился ожиданиями от игры перед болельщиками «Эдмонтона» в третьем матче финала Кубка Стэнли. После двух первых матчей «Пантерз» ведут в серии со счётом 2-0.

«Я знаю, что в прошлом году там меня освистывали каждый раз, когда я касался шайбы. В этом году ничего подобного не было, поэтому понятия не имею, какой будет их реакция в плей-офф. Первое, что приходит на ум, когда ты играешь за команду в Канаде, — там другой тип страсти и внимания к игре. Не только Эдмонтон, но и вся Канада будут прикованы к телевизору, вы увидите страсть канадских болельщиков. Честно говоря, я не думаю, что это сильно отличается от фанатов в Калгари, ведь все поддерживают свои команды», — цитирует Ткачука пресс-служба клуба.

Следующая встреча финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли — 2024 состоится в Эдмонтоне в ночь на 14 июня и начнётся в 3:00 мск.