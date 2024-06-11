Ведущий защитник «Эдмонтона» не смог доиграть второй матч с «Флоридой» из-за травмы

Ведущий защитник «Эдмонтона» Дарнелл Нурс не смог доиграть второй матч финала Кубка Стэнли с «Флоридой» из-за травмы. Главный тренер «Ойлерз» Крис Ноблох выразил надежду, что игрок обороны сыграет в третьем матче серии.

«Сейчас за ним наблюдают врачи. Он завершал матч на скамейке запасных. Да, я думаю, что он будет готов для игры в третьем матче серии, но он находится под присмотром врачей, поэтому у меня нет обновлений», — цитирует Ноблоха пресс-служба клуба.

Нападающий «Пантерз» Эван Родригес провёл силовой приём у борта против Нурса на девятой минуте первого периода, и через несколько секунд защитник покинул площадку и ушёл в раздевалку. В первом периоде он отыграл четыре смены, последняя длилась 13 секунд. Нурс вернулся на скамейку запасных во втором периоде, но за последние два периода отыграл всего три смены.

На счету Нурса три результативные передачи в 20 матчах плей-офф Кубка Стэнли за «Ойлерз».