Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ведущий защитник «Эдмонтона» не смог доиграть второй матч с «Флоридой» из-за травмы

Ведущий защитник «Эдмонтона» не смог доиграть второй матч с «Флоридой» из-за травмы
Аудио-версия:
Комментарии

Ведущий защитник «Эдмонтона» Дарнелл Нурс не смог доиграть второй матч финала Кубка Стэнли с «Флоридой» из-за травмы. Главный тренер «Ойлерз» Крис Ноблох выразил надежду, что игрок обороны сыграет в третьем матче серии.

«Сейчас за ним наблюдают врачи. Он завершал матч на скамейке запасных. Да, я думаю, что он будет готов для игры в третьем матче серии, но он находится под присмотром врачей, поэтому у меня нет обновлений», — цитирует Ноблоха пресс-служба клуба.

Нападающий «Пантерз» Эван Родригес провёл силовой приём у борта против Нурса на девятой минуте первого периода, и через несколько секунд защитник покинул площадку и ушёл в раздевалку. В первом периоде он отыграл четыре смены, последняя длилась 13 секунд. Нурс вернулся на скамейку запасных во втором периоде, но за последние два периода отыграл всего три смены.

На счету Нурса три результативные передачи в 20 матчах плей-офф Кубка Стэнли за «Ойлерз».

НХЛ - плей-офф . Кубок Стэнли. 2-й матч
11 июня 2024, вторник. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
4 : 1
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Экхольм (Бушар, Макдэвид) – 11:17 (4x4)     1:1 Миккола (Лунделль, Тарасенко) – 29:34 (5x5)     2:1 Родригес – 43:11 (5x5)     3:1 Родригес (Лунделль, Экман-Ларссон) – 52:25 (5x4)     4:1 Экблад (Беннетт) – 57:32 (en)    
Материалы по теме
Макдэвид оценил низкий показатель полезности основного защитника команды Нурса
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android