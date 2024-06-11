Фетисов заявил о желании играть в хоккей до 100 лет

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов заявил, что ощутил любовь к хоккею с раннего детства и планирует играть в него до 100 лет. Ранее 66-летний Фетисов с командой «Политика» стал победителем Кубка Росконгресса по хоккею в рамках Петербургского международного экономического форума.

«Любовь к хоккею, я её ощутил с самого детства, поэтому играть можно и до 100 лет, если любишь. Я, конечно, хочу. Осталось не так долго, треть пройденного пути», — цитирует Фетисова «РИА Новости».

Фетисов является одним из шести членов символической сборной столетия Международной федерации хоккея. Член «Тройного золотого клуба». Включён в Зал славы ИИХФ и в Зал хоккейной славы в Торонто.

Ранее Вячеслав Фетисов назвал показ матчей чемпионата мира по хоккею в России предательством. Российская сборная была отстранена от международных турниров по решению ИИХФ.