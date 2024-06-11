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Терещенко — о Бобровском: он является одним из лучших вратарей мира

Терещенко — о Бобровском: он является одним из лучших вратарей мира
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Трёхкратный чемпион мира по хоккею, обладатель Кубка Гагарина Алексей Терещенко высказался об игре российского голкипера «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского в Кубке Стэнли — 2024.

«У него немного работы было. Когда надо было, он выручил. Молодец. Поэтому он и является одним из лучших вратарей мира», — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Напомним, сегодня, 11 июня, в Санрайзе прошёл второй матч финальной серии Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась уверенной победой хозяев площадки со счётом 4:1. Счёт в серии — 2-0 в пользу «пантер».

Следующая встреча финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли — 2024 состоится в Эдмонтоне в ночь на 14 июня и начнётся в 3:00 мск.

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