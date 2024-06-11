Терещенко рассказал, в чём нужно прибавить «Эдмонтону», чтобы перевернуть серию

Трёхкратный чемпион мира по хоккею, обладатель Кубка Гагарина Алексей Терещенко рассказал, в чём нужно прибавить «Эдмонтон Ойлерз», чтобы перевернуть финальную серию Кубка Стэнли — 2024 с «Флоридой Пантерз» (0-2).

«Надо забивать. Один гол за две игры – ничто вообще. В первой игре Сергей вытащил, во второй игре «Флорида» здорово сыграла. Опять же, с чем связана такая результативность, тренеры разберут. Не так лезли на ворота, не выполняли тренерские решения. Но «Флорида» очень хорошо сыграла в обороне, ничего практически не дали сделать: ни в большинстве, ни в равных составах. Поэтому «Эдмонтону» нужно искать выход из этой ситуации, а «Флориде» развивать успех», — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.