Нисканен — о травме Кузнецова: «Вашингтон» не искал оправданий, мы сплотились

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Мэтт Нисканен после второго матча серии финала Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» (3:2) прокомментировал травму форварда Евгения Кузнецова, который не сумел доиграть встречу до конца.



"Нам приходилось делать это раньше, и мы сделали это сегодня. Другие ребята получили несколько лишних минут, сыграли более значимые роли, а главное — мы сплотились вокруг сложной ситуации. Никто не искал оправданий", — приводит слова Нисканена официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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