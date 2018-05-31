Нисканен: не думаю, что «Вашингтон» заиграл лучше после травмы Кузнецова

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Мэтт Нисканен после второго матча серии финала Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» (3:2).



"Кузнецов? Не думаю, что мы заиграли лучше из-за удара. В сухом остатке мы лишились Кузи и не знали, сможет ли он вернуться. Мы сумели сплотиться и следующий отрезок длиной, пожалуй, минут в 25 провели более отчаянно. Бились что было сил, играли хорошо, начали более уверенно выводить шайбу из своей зоны через пас, стали больше атаковать, и это принесло результат".



Забавно то, что мы вполне могли выиграть здесь оба матча. Знаем, в первом матче выглядели довольно паршиво, но все равно могли в нем победить. Сегодня сыграли лучше, так что движемся в нужном направлении. Мы можем обыграть этих ребят. У них отличная команда, и нам придется играть очень здорово. Но победить их мы способны", — цитирует Нисканена официальный сайт лиги.

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