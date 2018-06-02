Галлан: для «Вегаса» нет никакой разницы, сыграет Кузнецов или нет

Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Жерар Галлан выразил мнение о том, может ли сказаться на третьем матче финальной серии с «Вашингтон Кэпиталз» (1-1) отсутствие форварда «столичных» Евгения Кузнецова.



«Для нас не имеет никакой разницы, сыграет он или нет. Понятно, что это очень важный для них игрок, что они хотели бы иметь его в составе, но на нас это никак не скажется», — цитирует Галлана официальный сайт НХЛ.

Напомним, уроженец Челябинска пропустил силовой приём в исполнении защитника «рыцарей» Брэйдена Макнэбба во втором матче финала и ушёл в раздевалку из-за проблем с рукой.



Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц после утренней тренировки заявил, что решение об участии Кузнецова в третьем матче будет принято непосредственно перед игрой.



Третий матч финала Кубка Стэнли состоится в Вашингтоне в ночь с 2 на 3 июня мск. Начало встречи — в 3:00 по московскому времени.