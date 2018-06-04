«Cибирь» приступила к строительству площадки для детей-инвалидов

Хоккейный клуб «Сибирь» объявил, что совместно с благотворительным фондом «Cолнечный город» приступил к строительству площадки для детей-инвалидов.



«Дорогие друзья! Мы рады сообщить, что та цель, ради которой мы провели несколько благотворительных акций в течение сезона-2017/18, достигнута. В «Ояшинском детском доме-интернате для умственно отсталых детей» началось строительство игровой зоны, которая подходит абсолютно для всех категорий детей-инвалидов и даже для тех, которые вынуждены передвигаться в инвалидных колясках. Закончить строительство планируется до конца июля. И это все благодаря вам, дорогие наши болельщики. В течение сезона мы перечислили детскому дому-интернату в общей сложности 800 тыс. рублей», — сообщается в заявлении клуба.

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