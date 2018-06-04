Беннинг: «Вегас» играет в финале из-за отличной работы на драфте расширения

Генеральный менеджер «Ванкувер Кэнакс» Джим Беннинг отдал должное коллеге из «Вегас Голден Найтс» Джорджу Макфи за творческий подход к подбору игроков.

«Клуб отлично сработал на драфте расширения. Когда начинаешь собирать команду, не имея проблем с потолком зарплат, и стремишься выйти на показатель $ 80 млн, можно позволить себе определённую свободу действий. В прошлом году «Вегас» помог дюжине, а может быть, даже 15 клубам НХЛ, решить проблемы с заработной платой.

Конечно, этим клубам пришлось за это заплатить – они расстались с игроками, которых первоначально хотели оставить у себя. «Голден Найтс» помогли «Коламбусу» решить проблему контракта Дэвида Кларксона и получили за это Уильяма Карлссона. Они великолепно поработали, в их распоряжении оказались хоккеисты, играющие в современной манере, техничные и скоростные. К ним пришли 23 игрока, и каждый из них хотел кое-что доказать своей бывшей команде, которая не стала их защищать. У них появился шанс побороться за Кубок. И это замечательно», — цитирует Беннинга официальный сайт НХЛ.