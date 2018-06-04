Тротц — о Кемпны: не считали это большой сделкой, но он играет против лучших

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц поделился мнением об игре защитника Михала Кемпны.



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«Мы считали переход Кемпны небольшим обновлением состава. Никто не думал, что это большая сделка.



Это оказалось очень большим изменением. Он без проблем влился в состав. Он проводит много времени на льду против тех же Малкина и Кросби и делает действительно большую работу. Он один из тех игроков, которые максимально эффективны и успешны», — приводит слова специалиста TSN.