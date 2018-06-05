Хаула о большинстве «Кэпиталз»: они просто его реализуют, что мы можем сделать?

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Эрик Хаула после поражения от «Вашингтон Кэпиталз» (2:6, 1-3) в четвёртом матче финала Кубка Стэнли 2018 года прокомментировал неудачную игру «рыцарей» в меньшинстве. Команда Жерара Галлана пропустила 3 из 6 шайб, когда находилась на льду при численном недокомплекте.

Турнирная сетка и календарь финальной серии плей-офф НХЛ

«Большинство… Они его просто реализуют. Что мы можем сделать? Только оставаться вдали от скамейки штрафников и лучше играть в меньшинстве», — цитирует Хаулу официальный сайт Национальной хоккейной лиги.