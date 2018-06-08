Бигл: Овечкин играл просто нереально круто, он жертвовал всем ради победы

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Джей Бигл прокомментировал победу своей команды в розыгрыше Кубка Стэнли-2018 и оценил вклад капитана «столичных» Александра Овечкина.

«Это просто невероятно — наблюдать, как Овечкин поднимает над головой свой первый Кубок Стэнли. Он очень долго шёл к этому, проделал огромную работу, так что это великолепное ощущение. Сбылось то, о чём мы мечтали, будучи детьми. В декабре-январе мы стали чувствовать себя как одна семья, у нас была по-настоящему семейная атмосфера в команде. Всё началось с того, как в «Вашингтоне» появился Барри Тротц, а коллектив и Ови поверили в его систему. Прошло несколько лет, Овечкин серьёзно прибавил. Он всегда нереально круто играл в плей-офф, но нынче был особенно хорош. Он здорово действовал в обороне, отбирал шайбу, ложился под броски. Он жертвовал всем, чтобы выиграть», — приводит слова Бигла Washington Post.