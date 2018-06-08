Нисканен: «Кэпиталз» критиковали за отсутствие характера, теперь мы его показали

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Мэтт Нисканен после исторической победы в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли 2018 года над «Вегас Голден Найтс» (4:3, 4-1 в серии) вспомнил о том, что раньше «столичных» критиковали за отсутствие характера.
«Мы никогда не обходимся без трудностей, не так ли? Но у нас замечательная команда и каждый выступил просто блестяще. Мы были единым целым и показали характер. В прошлом нас критиковали за отсутствие характера, но этой весной мы показали, на что способны», — цитирует Нисканена официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
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Нисканен: мы превратились в толпу десятилеток и как будто вернулись в детство