Мама Овечкина — критикам сына: закройте свои рты, Саша прославляет Россию

Двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Овечкина поделилась своими эмоциями после победы сына Александра в финале Кубка Стэнли 2018 года.

«Честно говоря, я очень горжусь ребятами. В особенности, своим сыном. Ребята здесь защищают честь нашей страны. Они показывают, какой хоккей у нас в России. Надо гордиться ими, а не обливать грязью. Сашку многие обливают, говорят, что ты такой-то и сякой-то…

Так вот пускай они закроют свои рты, Саша прославляет нашу страну, прославляет наш хоккей! Саша взял эстафету у поколения Ларионова, Крутова, Фетисова, Фёдорова, Могильного. И какую эстафету! Смотрите, Саша вошёл в число ста лучших игроков за всю историю НХЛ. Он каждый год завоёвывает призы! Каждый год, понимаете? Не просто так, завоевал один раз случайно и всё. Из года в год он становится лучшим! Это дорогого стоит, поэтому ещё раз повторю: он прославляет наш хоккей!

Он пришёл к главной победе? Конечно! И этим надо гордиться! Что у нас есть такие ребята, которые показывают себя с лучшей стороны, защищают свою страну. В общем, я очень рада за всех нас, за Сашу», — сказала Овечкина в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.