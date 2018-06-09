И. Григоренко: Радулов — крутой партнёр, но даже его Квартальнов мог упрекнуть

Завершивший игровую карьеру нападающий Игорь Григоренко поделился воспоминаниями об игре вместе с Александром Радуловым.



«Какой Радулов партнёр? Крутой партнёр! Мы прекрасно чувствовали друг друга на льду. Я и он знали, куда последует передача, куда полетит шайба. Нужно было просто успеть к ней и забить гол. Мы близко общались, да и сейчас периодически созваниваемся. Саше спасибо за игру. Слежу за ним, смотрю, как он сейчас выступает за «Даллас». Обсуждаем с ним хоккей и какие-то бытовые вопросы. Конечно, не так как раньше, когда мы играли друг с другом бок о бок.



Хоккей Дмитрия Квартальнова многие называют «бей-беги»? Бывало такое. Он требовал, мог каждого упрекнуть, даже Радулова. Но всегда за дело. Если он видел, что человек не дорабатывает, то делал замечание», — сказал Григоренко в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.



Полное интервью с Игорем Григоренко читайте на «Чемпионате» сегодня, 9 июня.