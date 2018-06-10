Чемпионку ОИ по плаванию Ледеки впечатлила техника купания Овечкина в фонтане

Пятикратная олимпийская чемпионка и 14-кратная чемпионка мира по плаванию Кэти Ледеки позитивно оценила технику купания Александра Овечкина в фонтане.

«Вашингтон» продолжает праздновать завоевание Кубка Стэнли, и российский хоккеист накануне в парке Джорджтаун искупался в фонтане с обнажённым торсом, после чего несколько раз отжался и попал в объятия партнёров по команде и фанатов клуба.

«Хорошая техника», — отметила Ледеки в своём «твиттер»-аккаунте.

Фото также можно посмотреть в «твиттере» Кэти Ледеки.