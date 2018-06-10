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«Ижсталь» предоставила гарантийное письмо для участия в следующем сезоне ВХЛ

«Ижсталь» предоставила гарантийное письмо для участия в следующем сезоне ВХЛ
Хоккей / ВХЛ

«Ижсталь» представила в Федерацию хоккея России письмо от правительства Удмуртии о финансировании клуба, информирует пресс-служба клуба.

Объём финансирования будет достаточным для того, чтобы команда смогла принять участие в чемпионате Высшей хоккейной лиги в сезоне-2018/19.

Напомним, что не так давно клуб переживал тяжёлые времена. В декабре 2017 года на сайте клуба появилась информация о том, что команду покидают шесть игроков, а также тренер из-за задержек по заработной плате.

В новом сезоне «Ижсталь» будет сотрудничать с клубом КХЛ «Северсталь».

Новым главным тренером «Ижстали» стал Вадим Шахрайчук
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