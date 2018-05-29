Новым главным тренером «Ижстали» стал Вадим Шахрайчук

Известный специалист Вадим Шахрайчук назначен новым главным тренером ижевской «Ижстали», сообщает официальный сайт команды. Напомним, "Ижсталь" выступает в Высшей хоккейной лиге, в сезоне-2017/18 заняла 21-е месте в регулярном чемпионате, не сумев пробиться в плей-офф.
43-летний специалист ранее работал в украинском хоккейном клубе "Дженералз" и новокузнецком "Металлурге".
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