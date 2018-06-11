Овечкин и Холтби сфотографировались с кубком Стэнли, летя на шоу Фэллона

Победители Кубка Стэнли в составе «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и Брэйден Холтби сфотографировались в самолёте вместе с кубком. Напомним, оба игрока сегодня станут гостями популярного американского телевизионного шоу на канале NBC «The Tonight Show» с Джимми Фэллоном.



Выход программы в эфир должен был состояться сегодня, 11 июня, в 6:35 мск.



Ранее популярный в США телеведущий Фэллон неоднократно высмеивал внешний вид российского капитана «столичных». В частности, комик сравнивал лицо Овечкина с лицом человека из эпохи мамонтов в рамках специальной рубрики, посвящённой внешнему виду хоккеистов Национальной хоккейной лиги, а также шутил над стрижкой Александра.

Посмотреть фото можно также в официальном «твиттере» «Вашингтона».