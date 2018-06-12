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Если Войнов вернётся в НХЛ, его может ждать дополнительная дисквалификация

Если Войнов вернётся в НХЛ, его может ждать дополнительная дисквалификация
Хоккей / НХЛ

Североамериканский инсайдер Эллиотт Фридман прокомментировал возможное возвращение защитника Вячеслава Войнова в НХЛ.

«Согласно многочисленным источникам, к Войнову есть немало интереса в НХЛ. Это звучит интересно — он талантливый 28-летний защитник. Но клуб, который его подпишет, может получить серьёзный взрыв в социальных сетях. К тому же Войнов недавно встречался с руководством лиги, и многие считают, что по приезде его будет ожидать дополнительная дисквалификация. Никакой конкретики по данному вопросу пока нет», — цитирует Фридмана Sportsnet.

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