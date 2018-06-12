Оши: мы выиграли кубок Стэнли, даёшь два года подряд!

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши прокомментировал на чемпионском параде победу в Кубке Стэнли. Напомним, для «столичных» это первая победа в Кубке Стэнли.



«Извините за мой голос, мы на улицах отрывались несколько дней подряд. Так много людей нас поддерживали в год, когда мы не должны были хорошо играть. Мы выиграли кубок и хотим выиграть ещё. Два года подряд, два года подряд!» — приводит слова Оши в своём «твиттере» журналист Стивен Уайно.

«Овечкина – в президенты». Как в Вашингтоне прошёл чемпионский парад «Столичные» хотят повторить поход за кубком в следующем году.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»