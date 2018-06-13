Дрегер: Ковальчук уже не гонится за деньгами, ему нужен Кубок Стэнли

Известный обозреватель канадского телеканала TSN Даррен Дрегер прокомментировал ситуацию с возвращением нападающего Ильи Ковальчука в НХЛ.

«Уровень интереса к Илье достаточно большой, и это справедливо. Им интересуется более 10 команд. Преимущество Ковальчука и его агента Джей Пи Бэрри в том, что они могут договариваться с клубами прямо сейчас, а не ждать 1 июля. Конечно, есть команды, которые по отношению к нему настроены скептически. Ему 35 лет, он давно не играл в НХЛ, но у него была хорошая статистика в России, а на Олимпиаде он стал MVP. Я разговаривал с ним 10 дней назад, и он сказал абсолютно правильные вещи.

У него больше денег, чем он и его семья смогут потратить, поэтому о погоне за долларом речь не идёт. Возможно, он подпишет двух- или трёхлетнее соглашение. У него есть золото Олимпиады, есть пара Кубков Гагарина, поэтому теперь он хочет сделать то, что сделал его друг Александр Овечкин и «Вашингтон Кэпиталз» — взять Кубок Стэнли. Он будет максимально тщательно выбирать, потому что он всё ещё конкурентоспособен на высоком уровне», — отметил Дрегер.