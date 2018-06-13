Кручинин – о переходе в СКА: я погнался за деньгами? Контракт у меня челябинский

Нападающий СКА Алексей Кручинин рассказал, как состоялся его переход в петербургский клуб из челябинского «Трактора».

«Впервые узнал об интересе СКА во время Евротура. Тогда пошли разговоры о моем обмене. Но потом как-то всё заглохло. Я уже был уверен, что всё успокоилось, но недавно позвонили и сказали, что сделку совершили. Пожал плечами. Мне сказали, что обменяли в клуб, поставили перед фактом. 27 лет мне исполнилось только на этой неделе, и со следующего сезона буду сам рассуждать, где мне проводить карьеру. Может быть, отправлюсь в Северную Америку. Но сейчас рано загадывать.

Самое смешное, меня стали обвинять в том, что я погнался за деньгами. Проводил тут недавно прямой эфир в социальной сети, и там прорывались те, кто посчитал, будто я уехал за более выгодным контрактом. Обидно ли? Нет, тем более это неправда. Контракт у меня челябинский. Я вообще стараюсь не обращать внимания на оскорбления, не хочу загоняться. Да и другие болельщики потом встали на мою защиту, объяснили, что я ухожу в СКА на прежних условиях и деньги тут совсем ни при чём», — приводит слова Кручинина официальный сайт КХЛ.